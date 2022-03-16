moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

屈臣氏集團據報因財務業績不佳 6月底將退出俄羅斯市場

《日經亞洲》報道，長和（0001）旗下屈臣氏集團因財務業績不佳，將在6月底退出俄羅斯市場。

屈臣氏集團發言人表示，因經營業績不理想，決定停止在俄羅斯的交易。發言人指出，「多年來當地團隊為提高業務績效做出了許多嘗試，惟效果不理想。」

據報，屈臣氏集團俄羅斯網店將於3月21日停止接受訂單，而實體店將於6月30日關閉。

俄烏開戰以來，西方國家相繼對俄羅斯提出制裁，不少企業亦撤出俄羅斯。雖然俄羅斯威脅要將撤出俄羅斯的外資國有化，惟多個國際巨企，包括蘋果、宜家、麥當勞、星巴克、H&M、Zara、UNIQLO等，分店已停止在該國銷售或營運。屈臣氏集團拒絕就西方制裁如何影響公司發表評論。

3月5日，屈臣氏集團曾在facebook發表帖文指，通過捐贈醫療用品和個人護理產品來支持烏克蘭的地方政府、醫院和非政府組織，並向波蘭、羅馬尼亞和其他地方的難民提供緊急援助。

 

其他報道

3月上旬未補價房屋成交「捧蛋」 年半以來首見

屈臣氏集團據報因財務業績不佳 6月底將退出俄羅斯市場

平安壹賬通推Bowtie中小企200萬貨款 合資格可回贈首期利息

REDD：融創向央行上報融資方案因龍光事件受阻

國務院金融委維穩 滬指飈3.5%重上3100點 兩市成交額破1.19萬億人幣

英國首相訪問阿聯酋和沙特 冀提高石油產量

fb母企Meta涉違隱私條例 遭歐盟罰款1700萬歐元

 

 

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會 

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經