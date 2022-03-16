屈臣氏集團發言人表示，因經營業績不理想，決定停止在俄羅斯的交易。發言人指出，「多年來當地團隊為提高業務績效做出了許多嘗試，惟效果不理想。」

據報，屈臣氏集團俄羅斯網店將於3月21日停止接受訂單，而實體店將於6月30日關閉。

俄烏開戰以來，西方國家相繼對俄羅斯提出制裁，不少企業亦撤出俄羅斯。雖然俄羅斯威脅要將撤出俄羅斯的外資國有化，惟多個國際巨企，包括蘋果、宜家、麥當勞、星巴克、H&M、Zara、UNIQLO等，分店已停止在該國銷售或營運。屈臣氏集團拒絕就西方制裁如何影響公司發表評論。

3月5日，屈臣氏集團曾在facebook發表帖文指，通過捐贈醫療用品和個人護理產品來支持烏克蘭的地方政府、醫院和非政府組織，並向波蘭、羅馬尼亞和其他地方的難民提供緊急援助。

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