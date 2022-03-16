會議要求堅決落實金融委的工作要求，進一步加強部門間政策協調，及時回應市場關注的熱點問題，穩定預期，提振信心，保持中國經濟平穩健康發展，共同維護資本市場的穩定發展。

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日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

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截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經