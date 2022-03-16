人行公布，今日中午，行長易綱主持召開處級以上干部會議，傳達學習國務院金融委第51次專題會議精神，研究部署央行系統貫徹落實工作。
會議要求堅決落實金融委的工作要求，進一步加強部門間政策協調，及時回應市場關注的熱點問題，穩定預期，提振信心，保持中國經濟平穩健康發展，共同維護資本市場的穩定發展。
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