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銀保監：支持香港金融市場健康發展 守住不發生系統性金融風險底線

國務院開會穩市場後，銀保監會公布，要牢牢守住不發生系統性金融風險底線；鼓勵機構穩妥有序開展併購貸款，重點支持優質房企兼併收購困難房企優質項目；要加強與香港金融監管部門的溝通協作 支持香港金融市場健康發展。

銀保監召開專題會議傳達學習貫徹國務院金融委會議精神，要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並儘快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。要加強與香港金融監管部門的溝通協作，支持香港金融市場健康發展。

銀保監會又指，要切實保護產權，統籌疫情防控和經濟社會發展，持續提高監管前瞻性有效性，深入推進銀行業保險業改革開放，著力推動經濟社會高質量發展，牢牢守住不發生系統性金融風險底線。堅持深化改革、擴大開放，堅持市場化、法治化原則。

銀保監指，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，持續完善「穩地價、穩房價、穩預期」房地產長效機制，積極推動房地產行業轉變發展方式，鼓勵機構穩妥有序開展併購貸款，重點支持優質房企兼併收購困難房企優質項目，促進房地產業良性循環和健康發展。

 

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