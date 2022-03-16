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WeLab Bank推免抵押 TESLA 電動車貸款   

虛擬銀行 WeLab Bank宣布推出， 電動車TESLA 用家專屬優惠計劃 TESLA 3-in-1 Combo，由即日起至 8 月 31 日，客戶以貸款優惠碼「TESLA1」申請免抵押 TESLA 電動車貸款，可享優惠實際年利率「一口價」3.68%，兼享0.8%高息活期存款利率，及獨家優惠 TESLA 超級充電服務、Premium Connectivity 及官方網店消費 10%回贈，整個優惠計劃相關現金回贈達3000元，其他新客戶以優惠碼「TESLA1」於 WeLab Bank 開戶，亦可享指定 TESLA 消費 10%回贈。

WeLab Bank表示，是次優惠計劃客戶可於 WeLab Bank app 內申請免抵押 TESLA 電動車貸款，由申請到提取貸款，全程在 app 內完成。客戶申請貸款時可省卻車輛登記文件， 還款期為 60 個月，而且不需預付還款金額及手續費。

當中的實際年利率 3.68% 是以貸款額1萬元或以上及還款期 36/48/60 個月計算。而0.8%高息活期存款利率則需於優惠期內成功提取貸款，在成功提取貸款日至隨後的 11 個曆月內，客戶的核心賬戶存款上限為每日 30萬元，可獲存款現金回贈，回贈金額以每日單利息基礎及特別年利率計算（客戶的核心賬戶最新現行年利率及特別年利率合共為 0.8%）。

至於消費10%回贈，客戶在成功開戶日或成功提取貸款日至隨後的第五個曆月內，憑 WeLab Debit Card 所作的合資格交易可獲 10%現金回贈，每月回贈上限為 100元。

 

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