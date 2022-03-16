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華泰伙SaaS公司AQUMON推投顧項目「樂投」 擬拓展至新加坡等地區

0華泰國際今天公布，旗下一站式財富管理平台「漲樂全球通」與數字化財富管理平台及SaaS供應商AQUMON合作，推出智能投資顧問合作項目「樂投」，已正式在「漲樂全球通」App內上線。華泰國際董事總經理、網絡金融與零售業務部主管兼「漲樂全球通」負責人朱亞莉表示，希望在疫情期間，投資者可以通過樂投抵禦部分財務波動風險。

朱亞莉稱，雖然市場上有不同智能投顧服務，不過主要集中於股票一種投資產品。樂投提供約10個不同風險偏好和波動率的投資組合，每個組合中的基金數量約8至11種，覆蓋股票、債券等多類資產，涉及美國、亞洲、歐洲多個國家和地區，以及醫療、科技、金融等多個熱門投資主題。分析客戶的風險承受能力後，系統會推薦匹配的投資組合。

她補充指，樂投的起投門檻為500美元（約3900港元），不設投顧費和基金申贖費。現時為止，漲樂全球通和樂投以香港為第一站，未來將拓展至更多華人地區如新加坡等，計劃仍在探討的階段。

AQUMON行政總裁兼聯合創始人雷春然表示，服務通過雲技術，為客戶研發個人化的投資組合，優化用戶的投資體驗。他續稱，雖然近日中概股表現疲弱，但大宗商品表現不錯，組合投資有助散戶分散風險。

據介紹，樂投通過使用AQUMON的大數據分析和組合構建工具，篩選貝萊德、摩根史丹利、富蘭克林等全球基金管理公司旗下基金，形成基金池；評價體系綜合考量宏觀經濟、行業經營、基金投向、歷史表現、基金經理和基金公司等超過200個因子，對基金進行評分及篩選。