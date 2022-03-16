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國務院維穩 恒指收市升1672點 重上2萬關 3097億成交半年最多

雖然俄烏戰事仍持續，但國務院宣布穩市場會議針對中概股、平台治理、內房、香港金融市場穩定等多個持續困擾港股的問題，港股下午復市後即獲大量資金追入相關股份，其中早前首當其衝的科技股更大升逾20%，引領科指曾升22.3%，創升幅記錄、恒指曾升最多9.26%創近14年最大升幅。雖然大市大彈，但俄羅斯RTS指數升幅更大，按彭博主要市場數據，國指、恒指只為今日表現第二、三佳。

恒指今早高開540點，高位升1705點，低位升168點，全日高低波幅1537點。

恒指收市升1672點或9.08%，報20087點，成交金額3097億元，較上日增加8.26%，是2021年7月27日3606.7億元成交後最多；國指升765點或12.5%，報6889點。恒生科技指數收報4243點，升22.2%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中電（0002）拖累大市。

藍籌54隻升，11隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升32.08%，收報140元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌2.58%，收報28.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報28.3元，升48.32%；跌幅最大的是聯想（0992）收報7.54元，升2.17%。

恒指續低於主要平均線，但已逼近10天線(20630.21點)。科指續低於主要平均線，但已逼近10天線(4317.76點)。

北水南下合計淨流入78.73億元，較上日減少16.1%，連續第16日流入，累計流入540.49億元，對上一次連續16日淨流入是2022年1月26日。南水北上合計淨流出0.82億元人民幣，較上日減少99.49%，連續第8日流出，累計流出668.35億元。

三大指數表現

恒指曾升最多9.26%，是2008年10月30日後最大升幅，當日升幅為12.82%。今高見20120.85點，是3月14日20203.84點後最高。今日收市報20087.5點，是3月11日後收市新高，當日報20553.79點。以陽燭收市。

科指曾升最多22.32%，是創記錄最大升幅，今高見4247.54點，是3月11日4320.2點後最高。今日收市報4243.39點，是3月11日後收市新高，當日報4246.97點。轉陽燭收市。

國指曾升最多12.94%，是2008年10月30日後最大升幅，當日升幅為17.14%。今高見6916.61點，是3月11日7156.87點後最高。今日收市報6889.45點，是3月11日後收市新高，當日報7060.6點。轉陽燭收市。

焦點科技股表現

京東（9618）曾升最多37%，是創上市以來最大升幅，今高見221.8元，是3月10日247.2元後最高。今日收市報219.6元，是3月10日後收市新高，當日報237.4元。收報219.6元，升35.64%。

騰訊（0700）曾升最多24.43%，是2006年5月25日後最大升幅，當日升幅為26.45%。今高見370.8元，是3月11日375.4元後最高。今日收市報367元，是3月11日後收市新高，當日報367.8元。收報367元，升23.15%。

美團（3690）曾升最多36.51%，是創上市以來最大升幅，今高見144.7元，是3月10日155.8元後最高。今日收市報140元，是3月10日後收市新高，當日報144.2元。收報140元，升32.08%。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月17日。

阿里巴巴（9988）曾升最多27.79%，是創上市以來最大升幅，今高見91.05元，是3月11日92.15元後最高。今日收市報90.7元，是3月11日後收市新高，當日報90.8元。現報90.7元，升27.3%。

午後消息股表現

REDD：融創（1918）向央行上報融資方案因龍光事件受阻。見52周低2.94元，收報3.93元，升7.08%。

寶龍（1238）：已悉數存入用於贖回人民幣債券的資金。見52周低1.98元，收報2.59元，升16.67%。

富士康：深圳工廠採閉環系統後獲准恢復營業。

大酒店（0045）去年淨虧損收窄至1.2億，不派息。收報7.98元，升5.56%。

特步國際（1368）去年多賺77%，末期息13.5仙。收報10元，升22.55%。

龍光（3380）：堅決化解短期流動性風險。平上市低位1.3元，收報1.64元，升23.31%。

華潤電力（0836）少賺79%，末期息0.045元。收報14.48元，升13.84%。

今早及隔晚消息股表現

央視爆制作酸菜亂象，康師傅（0322）曾跌15%。見52周低11.7元，收報13.54元，跌2.31%。

新世界（0017）旗下K11進軍內地物管，投得上海浦東商業項目。見52周低28.2元，收報28.35元，跌2.58%。

內地調整新冠診療方案及批准治療藥，騰盛博藥（2137）曾升36%。收報10.14元，升21%。

多間公司公布業績，績前表現如下，電能實業（0006）收報49.7元，跌1%。長建（1038）收報50.15元，跌0.59%。晶苑國際（2232）收報2.4元，升6.67%。金蝶（0268）收報15.62元，升19.79%。新秀麗（1910）收報13.74元，升9.39%。

美國扣留李寧（2331）產品，涉使用朝鮮勞工。收報57.9元，升13.64%。

港交所（0388）旗下LME：周三恢復鎳合約交易，升跌波幅收窄至5%。收報360.4元，升11.79%。

時富金融（0510）沽4.46萬股美團，帳面蝕380萬元。收報0.235元，跌4.08%。

寰亞傳媒（8075）上半年虧損擴大至2351萬元。見52周低0.83元，收報0.83元，無升跌。

裕元工業（0551）去年虧轉盈賺近9億，派末期息0.2仙。見52周低10.44元，收報10.94元，跌0.36%。

香港中旅（0308）盈喜，料扭虧為盈賺不少於1.2億元。收報1.39元，升9.45%。

潤電（0836）2月售電量按年升21%。收報14.48元，升13.84%。

平安好醫生（1833）：2021年度虧損擴大至15.38億人幣，不派息；已就實現新戰略方向作大投入，今後投入會越來越少。創上市新低，見15.18元，收報17.54元，升11.44%。

中生製藥（1177）盈喜，料去年純利增超過4倍。收報4.12元，升8.42%。

中煤能源（1898）首2月煤銷量跌10.4%。收報4.39元，升5.02%。

華大酒店（0201）料去年虧轉盈賺6600萬，收入增最多五成。收報0.112元，無升跌。

卡森國際（0496）盈喜，料去年純利增最多1倍。收報0.58元，無升跌。

稻香（0573）5分店明起恢復堂食及外賣自取。收報0.77元，升4.05%。

永達汽車（3668）：料國內疫情對汽車銷售影響有限，鎳供應問題已啟動替補方案。收報23.45元，升6.59%。

破底股方面

破底股包括，奧園健康（3662）創上市新低，見1.54元，收報1.75元，升6.06%；雅生活服務（3319）創上市新低，見8.5元，收報10.24元，升8.94%；佳兆業美好（2168）創上市新低，見5.38元，收報6.95元，跌6.08%；世茂服務（0873）創上市新低，見3.35元，收報4.14元，升15.64%；恒大物業（6666）創上市新低，見1.71元，收報1.97元，升8.84%；時代鄰里（9928）創上市新低，見1.58元，收報1.85元，升10.78%；融創服務（1516）創上市新低，見2.9元，收報3.89元，升15.09%；金科服務（9666）創上市新低，見17.64元，收報23.3元，升13.11%；建業新生活（9983）創上市新低，見3.03元，收報3.58元，升12.58%；遠洋服務（6677）創上市新低，見3.03元，收報3.34元，升7.74%；時代中國（1233）創上市新低，見1.66元，收報1.93元，升10.92%；美的置業（3990）創上市新低，見10元，收報11.44元，升13.27%；花樣年（1777）創上市新低，見0.211元，收報0.235元，升7.31%；中梁（2772）創上市新低，見2.02元，收報2.22元，升8.82%；海通證券（6837）創上市新低，見5.56元，收報5.9元，升4.98%；中國新華教育（2779）創上市新低，見0.99元，收報1.11元，升0.91%；中手游（0302）創上市新低，見1.96元，收報2.13元，升7.04%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見3.43元，收報3.8元，升5.26%；雲南水務（6839）創上市新低，見0.6元，收報0.69元，升6.15%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見6.12元，收報6.89元，升7.66%；基石藥業（2616）創上市新低，見4.17元，收報4.54元，升4.13%；維亞生物（1873）創上市新低，見2.35元，收報2.6元，升7.88%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見11.28元，收報13.22元，升8.54%；中國抗體（3681）創上市新低，見1.98元，收報2.03元，跌5.14%；啟明醫療（2500）創上市新低，見12.62元，收報14.08元，升8.81%；合景泰富（1813）見52周低2.21元，收報2.61元，升11.06%；寶龍地產（1238）見52周低1.98元，收報2.59元，升16.67%；萬科（2202）見52周低13.08元，收報14.9元，升13.05%；融創（1918）見52周低2.94元，收報3.93元，升7.08%；新城發展（1030）見52周低2.33元，收報2.83元，升15.04%；世茂集團（0813）見52周低3.3元，收報4.11元，升15.45%；雅居樂（3383）見52周低2.92元，收報3.32元，升5.73%；旭輝（0884）見52周低2.31元，收報3.34元，升23.25%；富力（2777）見52周低2.57元，收報2.81元，升4.46%；合生（0754）見52周低11.12元，收報11.86元，升1.54%；保利置業（0119）見52周低1.47元，收報1.66元，升10.67%；朗詩（0106）見52周低0.192元，收報0.21元，升4.48%；粤海置地（0124）見52周低0.65元，收報0.7元，升7.69%；景瑞（1862）見52周低1.53元，收報1.64元，升5.13%；中海宏洋（0081）見52周低3.33元，收報3.88元，升10.86%；通達（0698）見52周低0.108元，收報0.129元，升17.27%；信德（0242）見52周低1.5元，收報1.59元，升0.63%；飛魚科技（1022）見52周低0.21元，收報0.24元，升11.63%；依波路（1856）見52周低2.14元，收報2.2元，跌0.45%；卓悅控股（0653）見52周低0.115元，收報0.12元，升3.45%；中國燃氣（0384）見52周低8.9元，收報9.11元，升1.11%；北控水務（0371）見52周低2.53元，收報2.65元，升3.52%；康希諾生物（6185）見52周低102.1元，收報116.9元，升6.66%；昊海生物科技（6826）見52周低31.5元，收報34.45元，升8.33%。

異動股

上升異動股，包括，萬國數據（9698）收報28.3元，升48.32%；海吉亞醫療（6078）收報29.95元，升48.27%；嗶哩嗶哩（9626）收報179.7元，升40.83%；新東方（9901）收報9.25元，升37.04%；京東（9618）收報219.6元，升35.64%；攜程集團（9961）收報171元，升35.5%。

下跌異動股，包括，勵駿（1680）收報0.47元，跌9.62%；元力控股（1933）見52周低0.27元，收報0.275元，跌8.33%；國際娛樂（1009）見52周低0.255元，收報0.255元，跌7.27%；凱知樂（2122）創上市新低，見0.144元，收報0.152元，跌6.17%；味千中國（0538）見52周低1.06元，收報1.08元，跌6.09%；佳兆業美好（2168）創上市新低，見5.38元，收報6.95元，跌6.08%；生力啤（0236）見52周低0.74元，收報0.78元，跌6.02%；威雅利（0854）收報3.58元，跌5.79%；港龍中國地產（6968）收報4.04元，跌5.39%；衍生集團（6893）創上市新低，見0.255元，收報0.27元，跌5.26%。

 

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