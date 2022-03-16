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英特爾擬800億歐元投資歐洲晶片生產及研發

美國晶片製造商英特爾(Intel)宣布，第一階段將投資超過300億歐元（約2578.8億港元）在歐洲各地開展晶片生產和研究工作，包括在德國建立一個全新晶片製造基地；並預計未來10年將在歐洲總共投入800億歐元（約6876.86億港元）。

英特爾指出，集團將在德國馬德格堡（Madgeburg）興建兩座新廠，預計2023年上半年動工，2027年投產，最初投資金額170億歐元（約1461.33億港元），過程將創造7000個營造業工作機會，英特爾亦將提供3000個常態性高科技工作機會，並在供應商和合作夥伴中創造數萬個額外的工作機會。此外，將在愛爾蘭投資120億歐元（約1031.53億港元）來擴廠並擴大代工服務；以及計劃在意大利投資45億歐元（約386.82億港元）來啟用先進的製造設施。

英特爾行政總裁季辛格（Pat Gelsinger）表示，未來10年，集團將在歐洲投資總額高達800億歐元，其中包括投入在法國的研發設施，以及在波蘭及西班牙等國家製造設施。該計劃旨消除因全球半導體行業失衡，而導致晶片短缺的問題。

 

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