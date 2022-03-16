莎莎於foodpanda mall推出約700款產品，包括防疫產品，以及化粧品、護膚品、香水、護髮、身體護理及保健產品等。首階段由20間分店試行提供服務，未來將有更多分店投入服務。

集團主席及行政總裁郭少明表示，現今網購愈趨盛行，更多消費者可能因為防疫而需要留在家中，減少外出，相信foodpanda的快速送遞，正切合顧客對方便快捷網購服務日益增加的需求。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，與莎莎成為合作伙伴，令雙方資源產生最大協同效益，讓foodpanda mall的零售商及產品選擇更加多元化，滿足顧客的各種需要。就今次合作，foodpanda mall推出市場推廣優惠，於3月15日至4月30日期間，於foodpanda mall內的莎莎首次購物400元，並輸入優惠碼「SASA」，便有50元的折扣優惠。

莎莎今天收報1.29元，升5.74%。

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