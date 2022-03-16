據報導，2014年蘋果造車計劃以來，內部名為「泰坦計劃」，過去團隊曾經大力招聘許多相關人員，包括去年6月獲BMW電動車部門前高層Ulrich Kranz加盟，但造車計劃亦不斷傳出進程受阻，包括蘋果經歷多年的戰略變化和高層換血。

此外，今年1月8日，南韓汽車大廠現代汽車（Hyundai Motor）及其子公司起亞（Kia）有指正在與蘋果就Apple Car就電動車和電池開發領域的合作進行初步談判，引發當天股價收市暴漲近兩成。但其後現代汽車表示雙方已終止討論。

1月下旬亦傳出，在蘋果工作 7 年、曾任汽車團隊軟體工程專案主管的 Joe Bass 已離職，隨著 Joe Bass 的離開，蘋果一年前組建的管理團隊幾乎全部離職。報道又指出，今年為決定Apple Car 成敗最關鍵的一年，如果蘋果計劃需在 2025 年推出首款汽車，現在就需要不停地推動相關工作。

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