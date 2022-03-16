天風國際分析師郭明錤昨日於社交媒體Twitter 發文稱，Apple Car（蘋果汽車）專案團隊已經解散了一段時間，如果想在2025年實現量產目標，需在3至6個月內進行團隊重組。
據報導，2014年蘋果造車計劃以來，內部名為「泰坦計劃」，過去團隊曾經大力招聘許多相關人員，包括去年6月獲BMW電動車部門前高層Ulrich Kranz加盟，但造車計劃亦不斷傳出進程受阻，包括蘋果經歷多年的戰略變化和高層換血。
此外，今年1月8日，南韓汽車大廠現代汽車（Hyundai Motor）及其子公司起亞（Kia）有指正在與蘋果就Apple Car就電動車和電池開發領域的合作進行初步談判，引發當天股價收市暴漲近兩成。但其後現代汽車表示雙方已終止討論。
1月下旬亦傳出，在蘋果工作 7 年、曾任汽車團隊軟體工程專案主管的 Joe Bass 已離職，隨著 Joe Bass 的離開，蘋果一年前組建的管理團隊幾乎全部離職。報道又指出，今年為決定Apple Car 成敗最關鍵的一年，如果蘋果計劃需在 2025 年推出首款汽車，現在就需要不停地推動相關工作。
其他報道
銀保監：支持香港金融市場健康發展 守住不發生系統性金融風險底線
平安壹賬通推Bowtie中小企200萬貨款 合資格可回贈首期利息
王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會
日期：2022年3月22日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
售價：HK$450
「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400
立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm
截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務
合辦：明報財經 及 王道財經