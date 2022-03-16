近日內地公布多項經濟數據，畢馬威中國及亞太區主席陶匡淳形容，去年中國經濟穩健復甦，儘管受全球經濟不明朗因素增加、通脹壓力升溫、供應鏈緊張等因素影響，中國經濟仍然表現出強大韌性。
他指出，去年中國經濟全年同比增長8.1%，遠高於去年《政府工作報告》列出增速高於6%的目標，而今年設立5.5%的增長目標雖較去年低，但仍高於2020年至2021年的平均增速，屬於合理水平，反映經濟穩定增長。
陶匡淳又認為，受惠於中央宏觀政策、創新動力繼續增強、數字經濟及綠色低碳發展持續，中國今年的宏觀經濟走勢樂觀。
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