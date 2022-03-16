國際文傳電訊社(IFX)報道，俄羅斯外長拉夫羅夫(LAVROV)表示，俄烏談判有希望達成共識。美期升幅擴大，道期現升0.876%；標期現升1.06%；納期現升1.65%。
拉夫羅夫表示，他依賴談判代表的意見，他們說談判並不容易，原因很明顯，但達成妥協仍有一定的希望。
據塔斯社亦報道，俄羅斯準備在未來與烏克蘭方面進行接觸，但有必要了解有什麼附加價值。
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