在美上市的中概股面對退市陰霾，近日股價波動。匯豐發表報告指出，部分基金只能持有美國上市的美國預托證券（ADR），根據去年底的備案記錄，該行覆蓋研究的雙重上市並市值超過50億美元（約390億港元）的科網股當中，只有17%的雙重上市ADR由機構投資者持有。鑑於年初至今股價變動（平均下跌 42%），匯豐認為最新比率會更低。該行補充，這項工作未計及美國散戶的潛在拋售，有關投資者平均佔總股份22%至44%。