在美上市的中概股面對退市陰霾，近日股價波動。匯豐發表報告指出，部分基金只能持有美國上市的美國預托證券（ADR），根據去年底的備案記錄，該行覆蓋研究的雙重上市並市值超過50億美元（約390億港元）的科網股當中，只有17%的雙重上市ADR由機構投資者持有。鑑於年初至今股價變動（平均下跌 42%），匯豐認為最新比率會更低。該行補充，這項工作未計及美國散戶的潛在拋售，有關投資者平均佔總股份22%至44%。
匯豐認為，中資科網股已出現超賣，惟股價仍未反映熊市情況。在監管和地緣政治風險的不確定下，科網股的評級可能會進一步下降。在這種背景下，有盈利的公司應更具防禦性。該行認為，阿里巴巴（9988）和網易（9999）能提供更好的風險回報。
早前，摩根大通「大刀闊斧」下調28隻在美國和香港上市的中概股評級，包括阿里、京東（9618）、騰訊（0700）、百度（9888）和拼多多（美：PDD），表示國際投資者開始消化中國地緣政治風險且對監管風險的擔憂上升，更認為近期在沒有估值支撐的情況下，全行業的拋售可能會繼續。
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