聯邦公開市場委員會(FOMC)以8-1的結果通過了加息25基點至0.5％的決議，這是2018年以來聯儲會的首次加息。只有聖路易斯聯儲行長James Bullard持不同意見，他建議加息50個基點，這是自2020年9月以來首次出現有人投反對票。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，「美國經濟非常強大，完全有能力應對貨幣政策的收緊」，「我們關注通脹和通脹預期的上行風險」，如有必要，聯儲局可能會加快收緊政策，「委員會意識到必須恢復物價穩定，我們決心使用工具來做到這一點」。

根據點陣圖顯示，聯儲局官員預測中值是基準利率到2022年末將在1.9％左右，與交易員的預期一致，但高於聯儲局先前預測。他們對2023年末利率的預測中值為2.8%。

俄烏戰事方面，FOMC在聲明中表示，「俄羅斯入侵烏克蘭正在造成巨大的人力和經濟痛苦，對美國經濟的影響高度不確定，但俄羅斯入侵和其他相關事件可能會在短期內給通脹帶來額外的上行壓力，並打壓經濟活動」。

疫情影響方面，聲明中刪除了「經濟路徑依賴於新冠疫情發展狀況」的語句，但保留了有關疫情對通脹造成影響的措辭。

通脹方面，聯儲局表示，今年通脹將明顯高於先前的預測，達到4.3%，但2024年將降至2.3%。2022年經濟成長預測從4%下調至2.8%，失業率預測與之前基本持平。

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