與1月聲明比較，3月16日的議息聲明新增「俄羅斯對烏克蘭的入侵正在造成巨大的民生和經濟困難。它對美國經濟的影響高度不確定，但在短期內，入侵和相關事件可能會給通脹造成額外的上行壓力並打壓經濟活動」。

疫情方面，聲明刪除了「經濟發展路徑繼續取決於疫情的發展。疫苗接種的進展和供應制約的緩解預計將支持經濟活動和就業持續成長以及通脹的下降。經濟前景面臨的風險猶在，包括來自病毒新變種的風險」這一此前長期存在的表述。另外，亦刪除了「受疫情不利影響最重的部門近幾個月已獲得改善，但正受到最近新冠病例激增的影響」。

聯儲局今次對就業增長由「穩固」變成「強勁」，除了因而加息，亦提到「縮表」。

聯儲局稱「預計在接下來的某一次會議上開始減持美國國債、機構債券和機構抵押貸款支持證券」，刪除「正在進行的證券購買和持有將繼續促進順暢的市場運作並營造寬鬆的金融條件，從而支持信貸流向居民和企業」。

同時亦新增「通過適度收緊貨幣政策立場，委員會預計通脹率將回到2%的目標，且勞動力市場將保持強勁」。

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