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道指升518點 3日累升1118點 見1個月收市新高

聯儲局加息25基點並暗示年內還會升息6次，主席鮑威爾對經濟的樂觀評論提振美股表現。據報中國當局或對美國審計要求做出讓步，中概股創逾二十年最大漲幅。俄烏談判情況仍然撲朔迷離，克里姆林宮稱有關烏克蘭成為中立國但保留軍隊的提議「可以被視為某種妥協」，但基輔堅稱需要堅定的安全保障。

道瓊斯工業平均指數收漲518點，升幅1.55%，報34063點。標普500指數收漲95點，升幅2.24%，報4357點。納斯達克綜合指數收漲487點，或3.77%，報13436點。

道指曾升最多1.58%，高見34075.94點，是3月3日34179.07點後最高。收市報34063.1點，是2月18日後收市新高。連升3日，累計升1118.91點，對上一次連升3日是2月9日。標指曾升最多2.26%，連升2日，累計升184.75點，對上一次連升2日是2月25日。納指曾升最多3.8%，連升2日，累計升855.33點，對上一次連升2日是2月25日。

高盛升3.52%，報340.76美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻76點，而強生跌0.92%，報174.52元，拖低道指10點。

科技股方面，蘋果收市報159.59元，升2.9%，谷歌母公司Alphabet收市報2665.61元，升3.15%，亞馬遜收市報3062.08元，升3.89%，Facebook收市報203.63元，升6.04%。

歐洲STOXX 600指數收漲3.07%，報448點。德國DAX指數收漲3.77%，報14440點；法國CAC 40指數漲3.68%，報6588點；英國富時100指數收漲1.62%，報7291點。

 