個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升12.07%，折合報411.28元；阿里巴巴（9988）升13.13%，折合報102.61元；美團（3690）升18.24%，折合報165.53元；匯控（0005）升3.87%，折合報51.11元；建行（0939）升3.87%，折合報5.63元。

道期現升0.149%；標期現升0.17%；納期現升0.2%。日股現升3.17%，韓股現升1.8%，澳股現升1.09%。

紐油現升0.79%或0.75美元，報95.8美元；布油現升0.54%或0.53美元，報98.55美元；金價現跌0.01%或0.31美元，報1926.98美元；美國10年期債息現跌0.65%或0.0143厘，報2.1706厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，長和（0001）、長實集團（1113）、中國電信（0728）、中國平安（2318）、李寧（2331）、光大控股（0165）等。

李寧（2331）：美國海關聲明指控不實及誤導 未發現供應商有強迫勞動行為。

金蝶國際（0268）去年虧損收窄一成至3.02億人幣 不派息。

新秀麗（Samsonite）（1910）去年虧轉盈賺1.1億 不派息。

嗶哩嗶哩（9626）擬爭取自願轉換至在聯交所主板雙重主要上市

卓能（0131）中期虧損擴大至1.16億 息1.5仙。

匯控（0005）計劃再關閉英國69間分行。

華潤置地（1109）2月合同銷售額按年跌44%。

華領醫藥（2552）去年虧損收窄至3.3億人幣 不派息。

證監會：英皇證券、期貨未遵守反洗錢等規定 遭譴責及判罰540萬。兩間公司均為上市公司英皇證券集團（0717）旗下。

特步（1368）：今年首兩個月銷售錄雙位數升幅 料全年增長最多可達30%。

電能（0006）去年純利按年增0.1% 息2.4元。

長建（1038）去年股東應佔溢利增3%至75億 末期息1.81元。

莎莎（0178）加入foodpanda mall 首階段20間分店試行。

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