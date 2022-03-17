基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

因應美國於3月16日（美國時間）調高聯邦基金利率的目標區間25基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是0.75%，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是0.14%，所以根據預設公式，基本利率設定於0.75%。

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