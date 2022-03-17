日本央行將於周五召開會議，預計全年保持基準利率在接近零的水平，以幫助緩和經濟受到的衝擊。

三井住友銀行駐紐約交易主管Hideya Tamura表示，日本央行周五決策可能會加劇美日分化，美元/日圓短線目標位可能在120日圓。他表示，隨著日本當局不太可能在當前水平上發出警告，並且大宗商品價格上漲對日本的貿易逆差構成壓力，該匯率在政策會議前的上升勢頭將繼續保持。

每美元兌日圓現升值0.21%或0.25，報118.98。

每百日圓兌港元昨曾低見6.5693，是2017年1月4日6.5631後最弱。現報6.5750。

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