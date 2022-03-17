恒指今早高開1343點或6.69%，報21430點，成交金額75億元；國指今早高開526點或7.64%，報7415點。恒生科技指數開市報4705點，升10.88%。
藍籌65隻升，0隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升14.96%，報38.8元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）無升跌，報39.1元，是跌幅最大的藍籌。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報112.1元，升14.97%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報7.75元，升2.79%。
恒指升穿10天線(20526.55點)逼近20天線(21844.91點)。科指升穿10天線(4292.52點)逼近20天線(4734.4點)。
「ATM」上升，騰訊（0700）開市報401元，升9.26%；阿里巴巴（9988）開市報104元，升14.66%；美團（3690）開市報160.3元，升14.5%。
多間公司公布業績，績前表現如下，長和（0001）開市報55.95元，升6.07%。長實集團（1113）開市報49.15元，升1.97%。中國電信（0728）開市報2.94元，升2.08%。中國平安（2318）開市報53.8元，升7.49%。李寧（2331）開市報62.1元，升7.25%。光大控股（0165）開市報7.8元，升3.72%。
李寧（2331）：美國海關聲明指控不實及誤導 未發現供應商有強迫勞動行為。開市報62.1元，升7.25%。
金蝶國際（0268）去年虧損收窄一成至3.02億人幣 不派息。開市報17.94元，升14.85%。
新秀麗（1910）去年虧轉盈賺1.1億 不派息。開市報15.8元，升14.99%。
嗶哩嗶哩（9626）擬爭取自願轉換至在聯交所主板雙重主要上市開市報206.6元，升14.97%。
卓能（0131）中期虧損擴大至1.16億 息1.5仙。無成交，報2.32元。
匯控（0005）計劃再關閉英國69間分行。開市報50.5元，升2.64%。
華潤置地（1109）2月合同銷售額按年跌44%。開市報37.2元，升7.2%。
華領醫藥（2552）去年虧損收窄至3.3億人幣 不派息。無成交，報2.6元。
證監會：英皇證券、期貨未遵守反洗錢等規定 遭譴責及判罰540萬。兩間公司均為上市公司英皇證券集團（0717）旗下。無成交，報0.059元。
特步（1368）：今年首兩個月銷售錄雙位數升幅 料全年增長最多可達30%。開市報10.94元，升9.4%。
電能（0006）去年純利按年增0.1% 息2.4元。開市報49.85元，升0.3%。
長建（1038）去年股東應佔溢利增3%至75億 末期息1.81元。開市報51元，升1.69%。
莎莎（0178）加入foodpanda mall 首階段20間分店試行。開市報1.29元，跌0.77%。
異動股
上升異動股，包括，同程藝龍（0780）開市報12.88元，升15%；新秀麗（1910）開市報15.8元，升14.99%；九毛九（9922）開市報16.12元，升14.98%；小鵬汽車（9868）開市報112.1元，升14.97%；旭輝（0884）開市報3.84元，升14.97%；嗶哩嗶哩（9626）開市報206.6元，升14.97%；龍湖（0960）開市報38.8元，升14.96%。
下跌異動股，包括，翠華控股（1314）開市報0.204元，跌7.27%；雅士利國際（1230）開市報0.87元，跌4.4%；價值黃金（3081）開市報44.5元，跌3.09%；大唐集團（2117）開市報3.66元，跌2.4%；德林國際（1126）見52周低2.05元，開市報2.05元，跌2.38%；金禧國際（0091）開市報0.201元，跌0.99%；莎莎國際（0178）開市報1.29元，跌0.77%；德林控股（1709）開市報2.66元，跌0.75%；交行（3328）開市報5.12元，跌0.19%。
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