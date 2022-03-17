俄羅斯減少13位十億美金企業家，至72位，在所有國家中減少最多，排名下降一位至第八。

特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克以1.29萬億元人民幣連續第二年成為世界首富，比去年增長了4%；其次為亞馬遜創辦人貝索斯，以1.19萬億元位居第二，比去年下降了1%；LVMH行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）財富增加2,000多億元，以9,650億元位居第三。

農夫山泉（9633）創辦人鐘睒睒財富雖然下降了近1,000億元，但仍以4,550億元蟬聯中國首富。字節跳動創始人張一鳴從去年的中國第五上升至第二，但財富保持不變，為3,400億元。寧德時代創辦人曾毓群從去年的中國第11上升至第三，財富增長了1,000多億元，達到3,350億元。

去年第二的騰訊（0700）創辦人馬化騰財富減少了1,500億元，以3,300億元位列中國第四。去年第三的拼多多創始人黃崢財富減少了3,000多億元，以1,450億元排名中國第26位。去年第四的阿里巴巴（9988）創辦人馬雲財富減少了1,000多億，以2,350億元位列中國第五。 2015年以來，「雙馬」首次都跌出中國前三名。