集團去年綜合收入153.3億元，按年增長6%；基礎溢利為62.7億元，按年增加48%。年內集團在香港及內地共錄得合約銷售179.1億元，較2021年全年銷售目標超出33%。

按地區業務劃分，香港物業部去年收入錄50.8億元，較2020年45.7億元增長11%；年內實現合約銷售93億元，達成較香港全年目標56億元超出66%。至於年內香港物業銷售貢獻銷售收入37.9億元，按年上升16%；投資物業收入為12.9億元，與去年同期相若。

內地市場方面，物業部去年收入錄102.5億元按年微升3%；全年實現合約銷售86.1億元，達成全年銷售目標的109%。年內內地投資物業收入為40.5億元，與2020年同期比較增加15%。

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