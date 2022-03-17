基金第二輪捐贈的「抗疫關愛包」包括防疫物資及超級市場現金券，將會透過基督教家庭服務中心、香港基督教服務處、香港聖公會福利協會及樂群社會服務處，轉贈至九龍東區的基層獨居長者及雙老家庭，緩解他們的生活和經濟壓力。

恒隆將繼續透過「恒隆抗疫基金 2.0」，為社會上最受影響的社群提供適切的支援。期望各界齊心協力，香港早日戰勝疫情。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，「『恒隆抗疫基金 2.0』針對性地為急切的抗疫項目及最受影響的社群提供支援。透過恒隆第二階段抗疫工作，希望減低獨居長者到處張羅防疫物品的壓力，同時紓緩一群需要不時前往醫院的病童及其照顧者對快速抗原測試包的迫切需求」。

香港兒童醫院醫院行政總監李子良醫生表示，「感謝恒隆在這疫情嚴峻時刻的捐贈。這些物資能為於本院接受治療和跟進的患病兒童與照顧者提供及時支援，有助院方的感染控制工作」。

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