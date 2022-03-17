港股繼續大彈，恒指高開後升上21,471點、最多升1384點後回順，很快在20,786點有支持回升，半日收報21,250點，升1163點或5.79%。大市成交持續暢旺，半日1,766億元。
月內大跌科技、醫藥、內房股繼續反彈。恒生科技指數升7%，美團（3690）阿里巴巴（9988）升逾一成；藥明生物（2269）升17%；內房龍湖（0960）升16%，物管碧桂園服務（6098）升26%。旅遊及消閒相關股做好，新秀麗（1910）升18%，澳博（0880）升11%。內地調整新冠肺炎診療方案，紓緩市場對疫情升溫、防疫措施收緊的憂慮。金屬礦石、燃氣等資源股做好。
汽車股今早也有強勁反彈，但高位回吐壓力大，吉利（0175）、長汽（2333）今早最多升逾8%，但高位受壓，半日倒跌收市。新能源股的沽壓也較大。大市急跌急彈後，相信孰強孰弱會逐漸見到真章，金融股平穩料可以保持向好。美國聯儲局加息四分一厘符合預期，而據點陣圖顯示，今年底聯邦基金利率會升到1.75%至2%。鑑於地緣政局緊張，相信加息循序漸進，年底前加息6次每次25點子。
匯控（0005）料可繼續受惠於加息周期。股價方面，匯控早前跌至250天線47元附近有支持，短線反彈料受制50天線約53元，後市有機會兩條均線內上落整固。入市可以低收45元先行離場。
劉思明