由於3月14日起，所有foodpanda香港的顧客都能享受零利息、分3期付款的便利。於付款前，只需下載Atome應用程式並登記為用戶，選擇Atome作支付選項即可。

為慶祝是次合作，並鼓勵香港人於嚴峻的疫情下在家安全用餐和購物，所有foodpanda的顧客在選擇使用Atome時，只需符合最低消費要求，都能獲得一次50元消費優惠。

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