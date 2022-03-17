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foodpanda引入Atome先買後付支付工具

近年興起先買後付（Buy Now Pay Later）支付方式，多個零售企業先後宣布採用。外賣平台foodpanda香港最新宣布，先買後付平台Atome建立合作伙伴關係，目前平台已接受相關先買後付的支付方式。

由於3月14日起，所有foodpanda香港的顧客都能享受零利息、分3期付款的便利。於付款前，只需下載Atome應用程式並登記為用戶，選擇Atome作支付選項即可。

為慶祝是次合作，並鼓勵香港人於嚴峻的疫情下在家安全用餐和購物，所有foodpanda的顧客在選擇使用Atome時，只需符合最低消費要求，都能獲得一次50元消費優惠。

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