聯儲局點陣圖預示今年將累計加息7次，不過渣打大中華區高級經濟師劉健恆對下半年聯儲局能否保持鷹派有保留，下半年美國經濟在加息三至四次後可能回落，俄烏戰爭持續不明朗也加劇需求減弱，在通脹數據回落時，聯儲局未有再有加息空間。渣打預期聯儲局全年加息4次，集中在上半年，於未來3次會議加息（5月至7月）。
美國加息對港息影響，劉健恆表示香港拆息將會繼續跟隨美息上升，不過本港銀行體系總結餘有逾3000億元，港元資金充裕會延遲港息升勢，去年底聯儲局轉鷹後，港元拆息上升速度不及美息，認為今年餘下時間將會持續。
至於息差擴闊至甚麼水平才會帶動港元明顯上升，劉健恆表示傳統有50點子（1厘等於100點子）會增加套戥活動，上次加息周期為例，首一兩年息差維持20至30點子，至尾段才增至50點子以上，預期今次港美息差擴大也會以年計。
對銀行體系總結餘降至甚麼程度才會推動港息上升，劉健恆港息仍有跟隨美息上升，目前港美息差20至30點子，也算相當貼近美息，總結餘不需要縮減太多，對港息上升已有敏感度。在今年加息4次的預期下，劉健恆認為本港今年上調最優惠利率的壓力不大，若聯儲局可加至7次，最優惠利率則可能在明年上調。
股市周初急挫，港匯一度跌至7.83，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志指受股市影響，匯價在首季波動，不過銀行體系總結餘沒太大變化，而從港元期貨顯示，市場預期一年後港元仍企在7.78水平，不見資金大型外流，資金市場仍正常穩定。市場使用槓桿率降低，加上有資金等待買貨，為近期港元帶動穩定性。
劉健恆補充，即使外資從股市沽貨，不過只要港元有人承接，得以在市場繼續流轉，並維持港元資金充裕程度，對港息影響仍會有限，首季股市波動加上港匯走弱，但港元拆息仍然有序地上升，並沒有抽緊。