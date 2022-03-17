美國加息對港息影響，劉健恆表示香港拆息將會繼續跟隨美息上升，不過本港銀行體系總結餘有逾3000億元，港元資金充裕會延遲港息升勢，去年底聯儲局轉鷹後，港元拆息上升速度不及美息，認為今年餘下時間將會持續。

至於息差擴闊至甚麼水平才會帶動港元明顯上升，劉健恆表示傳統有50點子（1厘等於100點子）會增加套戥活動，上次加息周期為例，首一兩年息差維持20至30點子，至尾段才增至50點子以上，預期今次港美息差擴大也會以年計。

對銀行體系總結餘降至甚麼程度才會推動港息上升，劉健恆港息仍有跟隨美息上升，目前港美息差20至30點子，也算相當貼近美息，總結餘不需要縮減太多，對港息上升已有敏感度。在今年加息4次的預期下，劉健恆認為本港今年上調最優惠利率的壓力不大，若聯儲局可加至7次，最優惠利率則可能在明年上調。

股市周初急挫，港匯一度跌至7.83，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志指受股市影響，匯價在首季波動，不過銀行體系總結餘沒太大變化，而從港元期貨顯示，市場預期一年後港元仍企在7.78水平，不見資金大型外流，資金市場仍正常穩定。市場使用槓桿率降低，加上有資金等待買貨，為近期港元帶動穩定性。

劉健恆補充，即使外資從股市沽貨，不過只要港元有人承接，得以在市場繼續流轉，並維持港元資金充裕程度，對港息影響仍會有限，首季股市波動加上港匯走弱，但港元拆息仍然有序地上升，並沒有抽緊。