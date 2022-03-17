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渣打：料聯儲局5月公布縮表 但幅度偏向溫和

聯儲局在今次議息會議放鷹，渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志表示，除了俄烏戰爭爆發初期一度令市場降低加息預期，市場普遍已預期聯儲局今年將加息7次，並在市場反映。從昨晚市場反應，亦認同聯儲局認為美國經濟可支持加息的看法。

聯儲局提及，會在下次5月會議討論縮表，渣打預期將在5月會議公布縮表時間表。對於縮表速度，渣打大中華區高級經濟師劉健恆認為，俄烏戰爭對經濟影響持續，加上聯儲局再加息0.25厘，因此縮表速度不會太快，以避免太快收縮市場，縮表會以較長時間以年計進行，金額亦會較少。今次縮表似是控制通脹預期的訊息，多於要從市場抽走資金以壓抑通脹。

聯邦基金利率加快上升，加快短期利率上行，美國10年期國債與2年期國債息差昨日降至0.254厘，孳息率曲線下降普遍被視為經濟收縮的先兆，近期引起市場關注。劉健恆指出，孳息率曲線短期內有下降的風險，不過聯儲局預期明年利率中位數會升至2.8厘，但長期息口是在2.375厘，反映短期內聯儲局會加息高於長期需要，因此未必與經濟衰退有聯繫。劉健恆認為，今年美國經濟將先高後低，但仍看好可達到聯儲局預期的2.8%增長。

此外，中國今年經濟增長定下5.5%增長目標，劉健恆認為今年人民銀行會繼續放寬貨幣政策，雖然2月維持市場報價貸款利率（LPR）不變，不過他認為會在第二季減息，而本月內或會全面降準0.5個百分點。

 

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