公告指出，目前展期方案尚未最終確定，公司將充分做好債券持有人溝通工作，根據實際情況盡快確定展期方案，並根據與債券持有人的溝通進展情況確定債券持有人會議召開日期，盡最大可能保障債券持有人的權益。

公告稱，近期公司相關債券成交價格出現異常波動，經核查，公司並無重大應披露未披露事項。由於外部金融形勢、市場環境變化及公司債到期兌付等原因，公司階段性面臨流動性困難，正持續積極措施籌措資金，目前經營活動正常。

內房股今日跟隨大市大幅反彈，富力現暫升逾33%，報3.74元。

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