據報，人員規模變動最大的是生活服務板塊，包括餓了麼和口碑等本地生活業務以及飛豬事業部。其次，盒馬、淘菜菜（社區團購業務）也有一定比例的人員優化。高德也在年前年後進行了部分人員優化，但比例不高。不過，淘系電商並未波及，其運營、研發等崗位還在招聘中。

報道又指，阿里雲、菜鳥物流不在此次裁員範圍內，但阿里雲主要部門的HC已凍結。

對於此前在媒體上流傳，阿里是次整體裁員比例高達30%，消息人士表示，「這個數字太過誇張。」根據數據顯示，截至2021年6月30日，阿里員工總數逾25萬人，若裁去30%，則接近8萬人。消息人士指，「從阿里如今內外面臨的挑戰來看，不可能在短期內冒如此大風險裁掉這麼多人。」

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