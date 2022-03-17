美聯儲局一如市場加息0.25厘，為過去3年以來首次加息，尚渤投資管理公司總裁兼首席執行官Jason Brady在記者會上表示，目前而言，抑遏通脹升溫是美聯儲局首要任務，重要性大於穩定經濟增長。對於烏俄衝突持續升級，相信不會減慢美國加息步伐。
尚渤投資管理公司董事總經理兼基金經理王磊表示，今年市場會維持波動。值得留意的是，根據過往30年平均數據顯示，每當美聯儲局收緊貨幣政策，美國市場表現都會跑輸其他市場包括日本、新興市場及已發展市場。此情況下，投資者可留意資產負債表強勁的企業、部份地區的半導體行業，部份亞洲地區亦可能會是較安全的避險港。
被問及息口增長對中國科技股有何影響，王磊指出高息環境都會影響增長股及長期投資產品表現。然而，中國科技股受息口影響較小，相反，行業走勢前景較受內地政策影響。就如早前國務院副總理劉鶴，在會議上明確針對多個市場關注議題釋出維穩信號，都令市場憂慮減少，有助安撫市場情緒，由此可見國家監管政策對市場影響，比美聯儲局是否加息更具影響力。
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