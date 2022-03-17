尚渤投資管理公司董事總經理兼基金經理王磊表示，今年市場會維持波動。值得留意的是，根據過往30年平均數據顯示，每當美聯儲局收緊貨幣政策，美國市場表現都會跑輸其他市場包括日本、新興市場及已發展市場。此情況下，投資者可留意資產負債表強勁的企業、部份地區的半導體行業，部份亞洲地區亦可能會是較安全的避險港。

被問及息口增長對中國科技股有何影響，王磊指出高息環境都會影響增長股及長期投資產品表現。然而，中國科技股受息口影響較小，相反，行業走勢前景較受內地政策影響。就如早前國務院副總理劉鶴，在會議上明確針對多個市場關注議題釋出維穩信號，都令市場憂慮減少，有助安撫市場情緒，由此可見國家監管政策對市場影響，比美聯儲局是否加息更具影響力。

其他報道

阿里巴巴據報裁員 生活服務板塊為重災區 核心電商仍擴充

傳輝瑞新冠口服藥允許5家中國藥企免費生產 藥企指正在核實

渣打：料聯儲局5月公布縮表 但幅度偏向溫和

富力無力兌付下月到期境內債息 擬爭取展期 股價現升逾三成

渣打：美國下半年通脹回落經濟放緩 聯儲局只能多加3次

雷蛇去年多賺逾7倍達3.6億 不派息

嘉里建設去年純利增92%至103.6億 擬派末期息每股0.95元

本港首隻SPAC Aquila明上市 已獲適度超購

胡潤全球富豪榜：鐘睒睒蟬聯中國首富 「雙馬」2015年來首次跌出前三名

匯豐維持5.0%最優惠利率

中升去年多賺五成 末期息0.84元

恒指半日升1163點 2日累升2835點 北水第17日流入

王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經