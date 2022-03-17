歐冠昇表示，楊秋梅是經濟學家，並曾擔任證券機構監管者、基金行業領導者，還在香港交易所擔任過內地業務發展主管，擁有深厚而豐富的經驗，相信她將在支持集團把握未來發展機遇方面發揮關鍵作用，幫助進一步推進連接中國與世界的戰略。

楊秋梅於2013 年至 2018 年擔任全球基金經理人的行業協會（ICI Global）的亞太區首席執行官。此前，她於 2010 年至 2013 年擔任港交所內地業務發展主管和市場發展副主管。加入港交所前，楊曾擔任中證監基金部副主任，亦曾任該會規劃發展委員會委員及國際部副主任。

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