香港貿發局經濟師嚴穎彤表示，幾乎所有行業及所有出口市場的信心指數都錄得負增長，反映出口商對短期前景感到悲觀。在多個主要行業，出口商的態度仍極為審慎。整體而言，鐘錶業最為悲觀，指數為19.7，而機械業則急跌19.1點至25.0，跌幅為各主要行業之最。相比之下，玩具業（33.5）最為樂觀，上升8.5點，是出口指數唯一呈現升勢的行業。

嚴穎彤續指，香港出口商對主要出口市場的短期前景同樣感到悲觀，所有主要市場的信心指數均見下跌。整體而言，亞洲繼續被視為未來幾個月表現較好，當中日本是前景最理想的市場，指數為45.6。中國內地則下跌至42.1，而美國則下跌3.8點至39.1，前景被看淡。

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