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首季出口指數按季跌12.5個百分點至24.7 反映短期增長前景轉淡

香港貿發局公布今年首季出口指數，出口指數為24.7，較上季下挫12.5點。香港貿發局研究總監范婉兒表示，本港出口指數連續三季收縮，清楚反映短期出口增長前景進一步轉淡。范婉兒又表示，貿易價值指數為52.8，情況相對樂觀，即使較上季的57.0為低，但仍處於擴張領域。這顯示大部分行業的單價短期內將繼續上漲，尤以玩具業（56.7）和電子產品業（53.5）為然。調查發現絕大部分受訪者（93.1%）指出業務於過去三個月遭受新冠疫情打擊，較上季上升6.1個百分點。疫情造成的最大影響是運輸成本上升（75.7%），其次是物流配送受阻（64.5%）及原材料供應緊張（46.5%）。范婉兒表示，面對成本上升，企業的定價策略各異。46.8%的受訪出口商可以將部分增加成本轉嫁給買家，而48.1%則表示無法這樣做。

香港貿發局經濟師嚴穎彤表示，幾乎所有行業及所有出口市場的信心指數都錄得負增長，反映出口商對短期前景感到悲觀。在多個主要行業，出口商的態度仍極為審慎。整體而言，鐘錶業最為悲觀，指數為19.7，而機械業則急跌19.1點至25.0，跌幅為各主要行業之最。相比之下，玩具業（33.5）最為樂觀，上升8.5點，是出口指數唯一呈現升勢的行業。

嚴穎彤續指，香港出口商對主要出口市場的短期前景同樣感到悲觀，所有主要市場的信心指數均見下跌。整體而言，亞洲繼續被視為未來幾個月表現較好，當中日本是前景最理想的市場，指數為45.6。中國內地則下跌至42.1，而美國則下跌3.8點至39.1，前景被看淡。

 

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