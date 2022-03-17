澳門統計暨普查局資料顯示，2月份入境旅客達65.55萬人次，按年增加53.5%，按月則減少5.6%。不過夜旅客達37.6萬人次，留宿旅客達27.95萬人次，按年分別增加1.1倍及13.9%。不過夜旅客的比重較去年同月有所上升，令旅客平均逗留時間同比下跌0.4日，只有1.5日；不過夜旅客的平均逗留時間維持在0.1日，留宿旅客則增加0.1日至3.3日。
按客源分析，內地旅客按年增加60.1%至60.92萬人次，其中個人遊旅客佔19.65萬人次。來自大灣區珠三角九市的旅客共佔38.43萬人次，珠海市佔59.1%。香港及台灣地區旅客分別有4.14萬人次及4742人次。
今年首兩個月的入境旅客共134.99萬人次，按年增加37.2%；不過夜旅客達82.65萬人次，留宿旅客達52.35萬人次，亦分別按年增加76%及1.8%。旅客平均逗留1.4日，同比減少0.3日；不過夜旅客的平均逗留時間為0.1日，維持不變，留宿旅客達3.3日，則增加0.2日。
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