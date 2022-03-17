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恒指升1413點 2日累升3086點 成交續逾3000億 北水終止連續16日流入

港股延續昨日反彈，內房藍籌升幅最大，科技股續推高大市。恒指2日累計升3086.15點。成交金額續逾3000億，但北水終止連續16日流入，轉流出。

恒指今早高開1343點，高位升1413點，低位升699點高低波幅715點。

恒指收市升1413點或7.04%，報21501點，成交金額3009億元，較上日減少2.85%；國指升518點或7.52%，報7407點。恒生科技指數收報4572點，升7.76%。

藍籌64隻升，2隻下跌，0隻無升跌。碧桂園（2007）升28.41%，收報5.56元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌0.34%，收報11.6元，是跌幅最大的藍籌。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。吉利（0175）、信義光能（0968）拖累大市。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報12.34元，升42.82%；跌幅最大的是快手（1024）收報74.95元，跌0.86%。

恒指升穿10天線(20533.6點)受制於20天線(21848.44點)。科指升穿10天線(4279.28點)受制於20天線(4727.78點)。

北水南下合計淨流出2.05億元，終止連續16日流入，對上一次連續1日淨流出是2月22日。南水北上合計淨流入53.65億元人民幣，終止連續8日流出。

三大指數今日表現

恒指曾升最多7.04%，高見21501.23點，是3月4日22017.94點後最高。今日收市報21501.23點，是3月4日後收市新高，當日報21905.29點。連升2日，累計升3086.15點，對上一次連升2日是2月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月4日。

科指曾升最多11.59%，是3月16日後最大升幅，當日升幅為22.32%。

高見4735.01點，是3月4日4803.8點後最高。今日收市報4572.79點，是3月4日後收市新高，當日報4737.93點。連升2日，累計升1100.37點，對上一次連升2日是3月10日。第1日陰燭。

國指曾升最多8.21%，是3月16日後最大升幅，當日升幅為12.94%。今高見7455.24點，是3月8日7478.09點後最高。今日收市報7407.57點，是3月7日後收市新高，當日報7412.59點。連升2日，累計升1283.63點，對上一次連升2日是3月1日。第1日陰燭。

午後消息股表現

阿里巴巴（9988）據報裁員，生活服務板塊為重災區，核心電商仍擴充。收報102元，升12.46%。

傳輝瑞新冠口服藥允許5家中國藥企免費生產，藥企指正在核實。復星醫藥（2196）收報33.3元，升11.37%。

富力（2777）無力兌付下月到期境內債息，擬爭取展期，股價現升逾三成。收報3.77元，升34.16%。

雷蛇（1337）去年多賺逾7倍達3.6億，不派息。收報2.43元，升4.74%。

嘉里建設（0683）去年純利增92%至103.6億，擬派末期息每股0.95元。收報21.95元，升12.91%。

中升（0881）去年多賺五成，末期息0.84元。收報51.65元，升2.28%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，長和（0001）收報55元，升4.27%。長實集團（1113）收報50.55元，升4.88%。中國電信（0728）收報2.95元，升2.43%。中國平安（2318）收報55.3元，升10.49%。李寧（2331）收報63.95元，升10.45%。光大控股（0165）收報7.98元，升6.12%。

李寧（2331）：美國海關聲明指控不實及誤導，未發現供應商有強迫勞動行為。收報63.95元，升10.45%。

金蝶國際（0268）去年虧損收窄一成至3.02億人幣，不派息。收報17.3元，升10.76%。

新秀麗（1910）去年虧轉盈賺1.1億，不派息。收報16.84元，升22.56%。

嗶哩嗶哩（9626）擬爭取自願轉換至在聯交所主板雙重主要上市收報208.4元，升15.97%。

卓能（0131）中期虧損擴大至1.16億，息1.5仙。收報2.35元，升1.29%。

匯控（0005）計劃再關閉英國69間分行。收報51.2元，升4.07%。

華潤置地（1109）2月合同銷售額按年跌44%。收報37.6元，升8.36%。

華領醫藥（2552）去年虧損收窄至3.3億人幣，不派息。收報3.4元，升30.77%。

證監會：英皇證券、期貨未遵守反洗錢等規定，遭譴責及判罰540萬。兩間公司均為上市公司英皇證券集團（0717）旗下。收報0.065元，升10.17%。

特步（1368）：今年首兩個月銷售錄雙位數升幅，料全年增長最多可達30%。收報11.12元，升11.2%。

電能（0006）去年純利按年增0.1%，息2.4元。收報50.45元，升1.51%。

長建（1038）去年股東應佔溢利增3%至75億，末期息1.81元。收報51.4元，升2.49%。

莎莎（0178）加入foodpanda，mall，首階段20間分店試行。收報1.41元，升8.46%。

破頂股表現

破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見241.8元，收報234.8元，升2.26%；康耐特光學（2276）創上市新高，見4.71元，收報4.56元，升1.56%。

破底股方面

破底股包括，聯眾（6899）創上市新低，見0.19元，收報0.22元，跌0.45%；三葉草生物（2197）創上市新低，見5.6元，收報6元，跌1.32%；康特隆（1912）創上市新低，見0.12元，收報0.138元，升6.15%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.285元，收報0.305元，跌3.17%；維信金科（2003）創上市新低，見2.97元，收報3元，跌2.6%；專業旅運（1235）見52周低0.17元，收報0.18元，跌0.55%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.83元，收報0.83元，無升跌；米格國際（1247）見52周低0.305元，收報0.305元，跌12.86%；江山控股（0295）見52周低0.045元，收報0.045元，無升跌；佳源國際（2768）見52周低1.91元，收報1.91元，跌1.55%；米蘭站（1150）見52周低0.172元，收報0.184元，跌2.65%；宏光（6908）見52周低4.82元，收報5.29元，跌3.47%；耐世特（1316）見52周低4.4元，收報4.99元，跌4.77%；黛麗斯（0333）見52周低0.44元，收報0.44元，無升跌；意馬國際（0585）見52周低0.54元，收報0.54元，跌6.9%；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，跌4.07%；冠忠巴士（0306）見52周低1.5元，收報1.5元，跌10.71%；國際娛樂（1009）見52周低0.255元，收報0.255元，無升跌；德林國際（1126）見52周低2.01元，收報2.05元，跌2.38%；彩星集團（0635）見52周低0.69元，收報0.72元，無升跌；太和控股（0718）見52周低0.071元，收報0.071元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，融創（1918）收報6.25元，升59.03%；雅生活服務（3319）收報15.24元，升48.83%；新城發展（1030）收報4.18元，升47.7%；融創服務（1516）收報5.71元，升46.79%；復銳醫療（1696）收報8.81元，升44.9%；明源雲（0909）收報12.34元，升42.82%；龍光地產（3380）收報2.34元，升42.68%；時代中國（1233）收報2.75元，升42.49%；佳兆業（1638）收報0.76元，升35.71%。

下跌異動股，包括，米格國際（1247）見52周低0.305元，收報0.305元，跌12.86%；冠忠巴士（0306）見52周低1.5元，收報1.5元，跌10.71%；翠華控股（1314）收報0.198元，跌10%；雅士利國際（1230）收報0.83元，跌8.79%；艾德韋宣（9919）收報1.27元，跌8.63%；世界華文媒體（0685）收報0.26元，跌7.14%；意馬國際（0585）見52周低0.54元，收報0.54元，跌6.9%；HMVOD（8103）收報1.76元，跌6.88%；中泛控股（0715）收報0.059元，跌6.35%；洛陽玻璃（1108）收報14.56元，跌6.06%。

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