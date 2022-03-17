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貿發局：國內封城及俄烏局勢或影響本港出口表現

就本港疫情及國內疫情對出口商的影響，香港貿發局研究總監范婉兒表示，香港經歷兩年疫情，出口商已經習慣使用網上科技系統進行溝通，本港疫情走勢對出口生產影響較小，相反國內疫情封城政策，有出口商反映生產需暫停一周左右，對出口商同樣產生影響。

范婉兒認為，目前國內部分地方實行的封閉式管理日數較短，現階段估計相關因素對生產商帶來多大影響屬言之過早，需要密切留意事態發展。她強調，香港今年首2個月出口數據錄得較高雙位數增長，貿發局早前預測香港今年出口增長8%算是保守，現階段維持該預測。

就俄烏局勢方面，范婉兒表示，該兩地出口僅佔0.5%，佔國內出口少於3%，俄烏並不是本港主要貿易伙伴，透過直接貿易影響相對輕微，但戰局對全球金融市場造作波動，商品價格大幅波動等問題，導致通脹加劇，央行需要加快加息政策。她又表示，加息以有秩序進行，預期內發展，所衍生問題不大，但目前擔心加息所產生的滯後風險，若在全球經濟未能穩健增長，突然加息，便影響全球經濟復蘇，本港出口同樣受到影響。她稱，俄烏局勢發展亦未反映於首季出口指數中，如果有關情況持續，可能進一步影響第二季出口情緒。

 

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