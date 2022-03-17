年內收益總額4453.83億元，按年增加10.29%，其中港口及相關服務錄得收益422.85億元，按年增加29%；零售收益錄1736.01億元，拱年增加9%；基建收益561億元，按年增加6%；CK Hutchison Group Telecom收益錄925.75億元，按年增2%；和記電訊亞洲收益總額87.86億元，按年減少4%；財務及投資與其他收益720.04億元，按年增加3%。

期內，EBITDA總額1356.53億元，按年增加10.87%。集團指，主要來自港口及零售部門之表現改善，以及相對赫斯基能源於2020年錄得龐大虧損，Cenovus Energy獲取正數基本業績。表現亦受惠於有利貨幣兌換因素，及2021年之一次性項目相對2020年之淨影響，惟因電訊部門尤其是意大利之經營環境仍然嚴峻以致貢獻減少而部分抵銷。

歐洲3集團方面，截至去年12月底止，活躍客戶總人數為3,850萬名，與去年相若，主要由於意大 利及英國之客戶總人數減少，惟由其他地域業務錄得客戶人數淨增長而完全彌補。未計上述一次性項目前之收益、EBITDA及EBIT分別為869.7億元、298.92億元及112.59億元，以當地貨幣計算較去年分別減少4%、9%及34%。

和記電訊亞洲方面，截至2021年12月31日，活躍顧客總數約為5620萬名，按年少1%，主要由印尼市場之經營環境引致