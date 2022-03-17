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中電信全年多賺24.5% 末期息0.17元

中電信（0728）去年純利按年升24.5%，至259.48億元人民幣(下同)，預期為257億元。剔除出售附屬公司的一次性稅後收益後，按年增長17.7%，末期息0.17元。期內，全年營運收入按年升11.7%，至4395.5億元，略高過預期的4357.3億元。

收入當中，服務收入為4028億元，按年增長7.8%，剔除出售附屬公司的收入影響後，按年增幅達到8.1%。EBITDA為1239億元，按年增長4.2%。

期內，移動通信服務收入為人民幣1842億元，按年增長4.9%，移動用戶達到3.72億戶，用戶淨增連續4年保持行業領先，5G套餐滲透率達到50.4%

中國電信收報2.95元，升2.43%。

 

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