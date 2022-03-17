根據最新規範，博監局已表明，買碼者只能用作個人博彩，不能再和人家分籌碼。據稱，現時只有金沙旗下威尼斯人娛樂場設有「包房」，讓中介帶賭客前往博彩，但只有轉碼佣金，不會再有任何分成。

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王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會

日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

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截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

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*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經