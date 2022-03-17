澳門正醞釀博彩法修法，根據《濠博新聞》指，已有博彩企業與中介重新洽談簽訂合作協議，去年率先與中介「割席」的永利澳門（1128），據聞亦至少與兩個中介持牌人合作，但目前只處於摸索階段。另碩果僅存並營運中的賭廳「黃金廳」，據稱正考慮在今月底前改名，並考慮是否轉以公司廳形式運作。
根據最新規範，博監局已表明，買碼者只能用作個人博彩，不能再和人家分籌碼。據稱，現時只有金沙旗下威尼斯人娛樂場設有「包房」，讓中介帶賭客前往博彩，但只有轉碼佣金，不會再有任何分成。
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