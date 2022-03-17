集團收入620.94億元，按年上升7.76%。物業銷售收入錄377.98億元，按年跌2.25%；物業租務收入錄66.93億元，按年跌0.86%；酒店及服務套房業務收入錄27.11億元，按年增0.32%，酒店業務持續受疫情不利影響，酒店入住率仍低於冠狀 病毒疫前的水平。

年內，集團擁有可開發土地儲備(包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農 地及已完成物業)約7,500萬平方呎，其中400萬平方呎、6,700萬平方呎及400萬平方呎分別位於香港、內地及海外。

李澤鉅：樓市可持續平穩發展

長實主席李澤鉅在業績報告中表示，新變種病毒在本地迅速蔓延，對香港經濟增添變數及挑戰。 在國家政策支持下，香港作為國際金融及創科中心之定位不變，料長遠前景樂觀。政府透過 多元化政策及措施，務求增加短中期土地及房屋供應，加上用家需求持續穩健，本地樓市將可持續平穩發展。

他又指，過去數年香港經歷多番波動，惟集團根基穩固，現金充裕，並坐擁優質資產，成功通過各種考驗及挑戰，並從中展現其應變能力，積極發掘新機遇。香港及內地為集團地產業務重點市場，集團將繼續物色合適物業發展機會，對兩地前景充滿信心。

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