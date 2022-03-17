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利亞零售去年核心多賺22% 恢復派末期息每股5仙

利亞零售（0831）收市後公布，截至去年12月底止，集團持續經營業務純利錄7440萬元，較2020年的6115萬元，按年增長22%。每股盈利為9.6仙；派末期息每股5仙，全年合共派息7仙，按年多派17%。

計及己終止經營業務，則利亞去年盈利增長跌97%至8030萬元。

集團去年收益達13.62億元，比2020年11.92億元增長14%。年內核心經營溢利達8766.3萬元，按年升30%。以業務劃分，包餅銷售收益按年升14.2%至12.3億元；眼鏡銷售收益則為1.31億元，同樣按年增長14%。

截至去年12月底止，旗下店聖安娜餅屋於港澳及大灣區合共設有136間分店；蛋糕店Mon cher則設有4間店舖；另眼鏡店Zoff則有13間門市。

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集團指，新冠變種病毒Omicron對今年首季集團供應鏈及營運造成一定壓力，預計情況將持續至4月底，並料市場將於5月反彈；另預期未來一年店舖網絡及銷售收入方面實現雙位數增長。

利亞零售今日收報0.73元，升1.4%。