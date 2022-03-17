其他大部分人壽保險業務，保監局已容許在獲審批的視象遙距投保沙盒銷售，李冠群雖然歡迎措施，不過措施未有因應現實遇上的困難作出調整，過程複雜令客戶不願意經此投保。保協在向代理進行調查，有七成代理對客戶遙距投保有憂慮，認為程序過於䌓複、部分客戶不熟習電子器材操作、需要太多時間進行錄音錄音、部分客戶亦抗拒錄音錄影，保協希望監管當局可開放經由售後電話確認投保，以延長冷靜期方法保障客戶。

保協會長謝立義指，遙距投保使用量偏低，期望在錄音以外引進更簡化便利措施。李冠群補充，售後確認電話在銷售投資相連保險也實行很長時間，是代理和客戶也接受的方法，他明白監管機構有疑慮，不過認為疫情急升下，目前是特事特辦的時代，不能用傳統程序考慮，應用大膽而能運用的方法，為業界和投保者達致有監管又容易投保的平台。

保協在3月進行的調查又指，有51%受訪保險代理稱，今年1月和2月的收入按年下跌90%，有27%指收入按年下跌60%至80%，李冠群指雖然調查時並未有指明比較準則，但相信反映新保單收入較去年同期的變幅。保協要求政府向沒有底薪，只收取佣金的保險中介發放1萬元現金援助，謝立義指目前沒有機會面對面會客，形容如同早前理髮店一樣手停口停。

保協亦要求，容許以電子消費券購買指定保險產品、延長中介牌照續牌登記期限6個月，進一步優化遙距投保程序，並期望將保險業店鋪納入暫緩追租措施以內。

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