影視串流平台Netflix宣布，針對非同住人共用帳戶的情況，需另外付費新增一名「額外會員」，收費介乎2至3美元（約16至24港元），新計劃率先在智利、哥斯達黎加、秘魯3個地區測試。
現時Netflix高級訂閱計劃可供4個裝置同時在線觀看，不少用戶皆以共用帳戶方式分擔費用。雖然Netflix官網明訂禁止非家庭成員共用帳戶，但未能完全遏止此風。
此前，Netflix曾推出帳戶驗證工具，平台會彈出的通知，要求用戶輸入發送至帳戶持有者電話或電郵戶口進行驗證，證明自己與帳戶持有者同住。Netflix發言人當時指，測試的目的是為了確保用戶是經過帳戶持有者授權的情況下使用。
其他報道
2月底失業率升至4.5% 餐飲業失業率急升至8.1% 總就業人數減少3.37萬人
長實去年多賺30% 末期息1.79元 李澤鉅：樓市可持續平穩發展
澳門立法會：修法原本需失賭牌公司解散 新建議只需股東通過不經營賭場
恒指升1413點 2日累升3086點 成交續逾3000億 北水終止連續16日流入
王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會
日期：2022年3月22日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
售價：HK$450
「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400
立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm
截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務
合辦：明報財經 及 王道財經