現時Netflix高級訂閱計劃可供4個裝置同時在線觀看，不少用戶皆以共用帳戶方式分擔費用。雖然Netflix官網明訂禁止非家庭成員共用帳戶，但未能完全遏止此風。

此前，Netflix曾推出帳戶驗證工具，平台會彈出的通知，要求用戶輸入發送至帳戶持有者電話或電郵戶口進行驗證，證明自己與帳戶持有者同住。Netflix發言人當時指，測試的目的是為了確保用戶是經過帳戶持有者授權的情況下使用。

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