皓天在紀律研訊前發公告表示擬作抗辯，惟據新聞稿，二人承認違反《公司股份回購守則》，並同意接受相關紀律行動。

根據紀律行動聲明，皓天是在2020年3月27日以每股0.4元，透過某類非自動對盤交易的大手交易，向一名預先安排及協定的賣方回購公司4250萬股股份，佔當時已發行股本的約3.56%。證監會指出，該項回購違反《公司股份回購守則》，包括交易並非「場內股份回購」；而是一項按照《公司股份回購守則》規則規定事先獲證監會執行人員批准的「場外股份回購」。

證監會表示，回購交易導致皓天股東受到損害，因為他們被剝奪就賣方出售股份作出投票的機會，Z沒有得到該公司的平等及公平待遇。該會又指，劉天倪是回購主要決策人，在這宗個案中的行為並不符合上市公司董事在兩份守則下理應達到的標準；至於劉靜桐有份曾經參與回購，負責與賣方聯絡及商議，惟考慮到她並沒有涉及決策過程及只是執行指示，對她作出公開批評是相稱及適當的制裁。