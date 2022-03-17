陳民亮表示，未來五年將專注於擴展硬件業務，同時亦會加大投資軟件，讓更多用戶使用軟件平台，並繼續投資於服務身上，包括支付服務或其他新服務，以建設整個新的生態系統。他又提到，支付服務行業備受高度監管，特別是在東南亞，需要數月甚至是數年時間來獲得牌照，因此集團會繼續尋找併購機會，以加速業務發展。被問及私有化計劃，集團指出，提案的更多細節會適時向股東公布，以確保披露的一致性，包括集團獨立董事會或委員會的建議、獨立董事會的獨立財務顧問的意見書等。

陳民亮提到，俄烏衝突的地緣政治緊張局勢，對營商環境帶來更多不確定性及挑戰，會對歐洲業務產生一定影響。此外，集團於去年下半年增⻑趨勢有所放緩，尤其在歐美市場，陳民亮解釋，這是由於市場未有開放，而且很多其他活動正在發生，加上在上一年有很高的基數，以致相關地區出現減速的情況。

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