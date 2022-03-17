人民銀行發公告表示，批准中國中信金融控股（籌）和北京金融控股集團的金融控股公司設立許可。人民銀行表示，實質控制多類金融機構的非金融企業依法設立金融控股公司並納入監管，是貫徹落實黨中央、國務院部署，補齊金融監管短板的重要舉措，設立金融控股公司，有利於推動非金融企業有效隔離金融與實業，防範風險交叉傳染，實現金融股權集中統一管理，促進規範可持續發展。人民銀行表示，下一步，將依法依規開展已受理企業的審批工作，穩妥有序推動其他符合條件的企業申設金融控股公司。
中信股份（0267）表示，子公司中國中信有限公司擬新設立一家金融控股附屬公司（中信金控）並已獲中國人民銀行受理。將根據相關監管規定完成中信金控的公司設立登記，穩步開展金融板塊的資產重組工作，未來將通過中信金控進一步加強對綜合金融服務板塊的集中統一管控，預料有利於強化金融服務能力，並促進綜合金融服務板塊的長期健康發展。
據早前資料顯示，中信公司申請設立的金控公司將由其100%持股；北京金控集團由北京國有資本運營管理有限公司持股100%。
其他報道
2月底失業率升至4.5% 餐飲業失業率急升至8.1% 總就業人數減少3.37萬人
長實去年多賺30% 末期息1.79元 李澤鉅：樓市可持續平穩發展
澳門立法會：修法原本需失賭牌公司解散 新建議只需股東通過不經營賭場
王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會
日期：2022年3月22日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
售價：HK$450
「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400
立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm
截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務
合辦：明報財經 及 王道財經