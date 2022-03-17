人民銀行發公告表示，批准中國中信金融控股（籌）和北京金融控股集團的金融控股公司設立許可。人民銀行表示，實質控制多類金融機構的非金融企業依法設立金融控股公司並納入監管，是貫徹落實黨中央、國務院部署，補齊金融監管短板的重要舉措，設立金融控股公司，有利於推動非金融企業有效隔離金融與實業，防範風險交叉傳染，實現金融股權集中統一管理，促進規範可持續發展。人民銀行表示，下一步，將依法依規開展已受理企業的審批工作，穩妥有序推動其他符合條件的企業申設金融控股公司。