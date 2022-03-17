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中電信：預期H股股息回報將超過7% 考慮回購等有利方案

就宣布今年起派發中期股息，中國電信（0728）總裁兼首席運營官李正茂於業績記者會上表示，為回報股東，在A股上市時已承諾未來將派息比率提升至70%，預期H股股息回報將超過7%，又指母企中國電信集團正實施40億元（人民幣，下同）增持計劃，未來在做好基本面的同時，亦會積極考慮回購等各項有利發展的方案。

去年產業數字化收入佔總收入約24.6%，比例提升逾2個百分點。李正茂又表示，期望今年業務可保持與去年相若的增幅，收入及可比淨利潤增幅達到雙位數，力爭未來三年將比重提升至30%以上。就5G發展方面，他稱，今年移動用戶目標淨增1500萬戶，5G用戶淨增8000萬戶，寬帶用戶淨增800萬戶。去年移動用淨增2141萬戶，5G用戶淨增1.01億戶。

李正茂表示，去年投資為897億元，今年投資為930億元，按年增加7%的投資主要因公司處於重要發展局域，長遠在基建上的投入對未來回報有好處，在發展機遇期需保持適當的投入強度。當中包括今年重點布局產業數字業務。

中電信業績收報2.95港元，全日升2.4%。

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