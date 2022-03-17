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平保純利按年減29% 下半年華夏幸福投資多撇73億人幣

中國平保（2318）公布全年業績，主業壽險及健康險業務的新業務價值，按年下跌23.6%至378.98億元（人民幣，下同），較市場期的396億元為低。純利為1016.18億元，按年下跌29%。撇除短期波動和非日常項目的股東應佔營運利潤，按年上升6.1%至1479.61億元，末期息派1.5元，按年多派7.14%，全年派息2.38元，按年多派8.2%。

平保壽險新業務價值跌幅，較上半年的11.7%擴大，平保指主要受到儲蓄型產品佔比上升導致新業務價值率下滑，以及公司轉型期間代理人數下滑影響，對業務帶來了一定影響，平保新業務價值率按年跌5.5個百分點至27.8%，每月平均代理人數為79.6萬人，按年減少24.5%，代理人均新業務價值按年減4.1%至3.9萬元。平保指從長期看，代理人隊伍結構將逐漸優化，為未來長期可持續發展奠定堅實基礎。

平保純利按年下跌29%，主要受公司對華夏幸福相關投資資產進行減值計提等調整的影響。平保全年對華夏幸福資產減值432億元，撇除上半年已減值359億元，即下半年多減值73億元。全年減值資產，股權類為159億元，債權類為273億元，減值對純利影響金額為243億元，對營運利潤影響金額為73億元。

科技業務的營運利潤按年上升14.93%至94.48億元，主要由陸金所（美：LU）多賺36%至168.04億元帶動。財產保險營運利潤按年上升0.2%至161.92億元，綜合成本率減1.1個百分點至98%，銀行業務淨利潤按年上升25%至363.36億元，淨息差下跌0.09厘至2.79厘。

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