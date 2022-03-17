李澤鉅稱，集團是跨國企業，每日均留意很多投資選擇，總之不論行業、地域，能夠找到具質素的資產及回報便會出手，並會視全球各地為本地市場。氣候轉變帶來的，他認為，不只需要增加在能源、儲電、電動車充電、再新能源、氫能甚至可持續包裝投入，反而會帶來物色優質資產的機會。

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當中最近出售倫敦5 Broadgate，他說，在過去3年便取得45%回報。出售投資長達7年的飛機租賃業務，撇除現金流因素及疫情因素，交易利潤亦約有13億元。至於最近傳言集團出售UKPN，他說不要與對英國脫歐沒有信心混為一談，始終做生意有買有賣。他更透露，正研究在英國一個比較大的項目，雖然為保守起見，要為英國Greene King的投資做減值，但是該部門還在購買40間酒吧，去年下半年生意比上半年為好。一有適合投資，無論英國、中國及香港均會去參與投資。他謂，公司對中港市場有多少感情，但投資最重要「睇數」，反問：「賣樓是日常的業務，又怎說撤資？如愛立信只做瑞典市場，就不會有今天的愛立信。豐田、中遠亦是全球經營」。

長實執行董事兼副董事總經理葉德銓補充，完成出售5 Broadgate交易後，集團的負債比率會降至5%，可以做更多投資，並謂李澤鉅正留意很多項目，希望今年有新投資落實。李澤鉅更指，還有出售上海世紀匯、波老道、九肚山及Sea to Sky項目所得200億至300億元待入賬。他對傳言集團擬申請火炭工業區轉住宅、統一聯合船塢用地及將葵涌貨櫃碼頭用地轉住宅等傳言，沒有置評，但強調，香港有很多地，只要政府及商界合作，增加供應無難度。集團未計最近投得的土瓜灣項目，單是之前購入3幅地，已投資114億元。同時，酒店業務盈利更較2020年度有增長，並且產生正現金流，料遊客重臨會令業務受惠。

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