長和（0001）及長實（1113）主席李澤鉅稱，在2021年雖然感覺辛苦，但是長和及長實盈利分別增長15%及30%。他形容：「幾滿意壓力測試下的成績」，並謂已證明在大風大浪期間賺錢，顯示能力，集團所以「㩒撈」，非他一人功勞，而是好多團隊支持。在出售英國鐵塔業務套現後，集團還考慮將部份所得用於回購股份。
李澤鉅又謂，貨櫃碼頭及零售業務表現不俗。當中貨櫃碼頭擠塞，船舶留港拉長，無論收費及庫存收入亦見增加。長和聯席董事總經理霍建寧進一步指，集團已在歐洲及港澳的電訊業務參與5G發展，並且在所屬10個國家地區市場內尋求5項合併，當中在英國、意大利、奧地利及愛爾蘭市場所見，網絡甚至比過往更快。另合併印尼電訊業務後，新合併的公司在資金已能自給自足，無需再如過往般由集團提供支持，並且成為當地第二大網絡，及可以減少30%重複機站去省錢，料每年帶來3億至4億美元效益。
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至於有傳長和旗下英國3會出售予Vodafone，霍建寧稱，這是市場謠言，但是他們對在地市場合併業務，會是既地策略，並會很感興趣。財務董事兼副董事總經理陸法蘭指，料年內完成出售英國鐵塔業務予Cellnex後，可以有約37億歐元回籠。
零售業務方面，霍建寧指出，內地及亞洲市場受疫情影響比預期嚴重，但是歐洲業務則發揚光大，對利潤有很多幫補。年初亞洲業務則回升，另因為多了銷售自家品牌產品，因此無論對利潤及抗跌力均有幫助。目前自家品牌產品佔全球零售業務比重達36%。能源業務方面，他謂，集團旗下赫斯基與Cenovus合併，生產的協同效益多達12億加元，由完成合併至今，手上股份估值約為集團帶來每股9元的資產價值進賬。
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