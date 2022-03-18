俄羅斯向俄烏和談「取得進展」的報道潑冷水，股市早段受壓，其後報道指，摩通已處理了指定用於支付俄羅斯政府美元債券到期利息的資金，並將資金轉至花旗集團，股市升幅擴大。其他消息方面，拜登與習近平周五將就俄烏等問題通話。五角大樓警告稱普京可能發出核威脅。習近平要求疫情防控措施更有針對性。在美上市中概股重拾跌勢，投資者質疑北京能否履行穩市場諾言。