俄羅斯向俄烏和談「取得進展」的報道潑冷水，股市早段受壓，其後報道指，摩通已處理了指定用於支付俄羅斯政府美元債券到期利息的資金，並將資金轉至花旗集團，股市升幅擴大。其他消息方面，拜登與習近平周五將就俄烏等問題通話。五角大樓警告稱普京可能發出核威脅。習近平要求疫情防控措施更有針對性。在美上市中概股重拾跌勢，投資者質疑北京能否履行穩市場諾言。
道瓊斯工業平均指數收漲417點，升幅1.23%，報34480點。標普500指數收漲53點，升幅1.24%，報4411點。納斯達克綜合指數收漲178點，或1.33%，報13614點。
道指曾升最多1.24%，高見34483.92點，是2月17日後最高。4日累升1536.57點，對上一次連升4日是2月2日。標指3日累升238.56點；納指3日累升1033.56點。
聯合健康升1.76%，報507.02美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻57點，而麥當勞跌0.28%，報237.47元，拖低道指4點。
科技股方面，蘋果收市報160.62元，升0.64%，谷歌母公司Alphabet收市報2676.78元，升0.41%，亞馬遜收市報3144.78元，升2.7%，Facebook收市報207.84元，升2.06%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.46%，報450點。德國DAX指數收跌0.37%，報14388點；法國CAC 40指數漲0.37%，報6612點；英國富時100指數收漲1.29%，報7385點。
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