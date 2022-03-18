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港股ADR跌213點 夜期低水253點 美期跌亞股升 AQUILA上市

美股上升，港股ADR跌213點或1%，報21288點，夜期跌218點或1.02%，報21248點，夜期低水253點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.63%，折合報379.76元；阿里巴巴（9988）跌3.85%，折合報98.08元；美團（3690）跌4.22%，折合報150.56元；匯控（0005）升1.41%，折合報51.92元；建行（0939）跌0.83%，折合報5.59元。

道期現跌0.365%；標期現跌0.41%；納期現跌0.54%。日股現升0.31%，韓股現升0.11%，澳股現升0.35%。

今日焦點股份可留意：

李寧（2331）全年純利升136%至40.11億元人民幣，派末期息45.97分人民幣。

多間公司公布業績，包括，招商銀行（3968）、華潤燃氣（1193）、建滔集團（0148）、建滔積層板（1888）、國藥控股（1099）、堡獅龍（0592）、香港小輪（0050）、美麗華酒店（0071）

AQUILA ACQ-Z（7836）上市，定價10元。

平保（2318）純利按年減29%，下半年華夏幸福投資多撇73億人幣。

載通（0062）去年純利大跌87%至2.45億，九巴車費收入升近兩成。

中信（0267）、北京金控獲人民銀行批金融控股許可。

雷蛇（1337）指正考慮引入區塊鏈技術。

利亞零售（0831）去年核心多賺22%，恢復派末期息每股5仙。

長實（1113）去年多賺30%，末期息1.79元，李澤鉅：樓市可持續平穩發展。

利亞零售（0831）去年多賺22%，恢復派末期息每股5仙。

中電信（0728）全年多賺24.5%，末期息0.17元。

長和（0001）去年多賺15%，末期息增9%至1.86元。

 

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